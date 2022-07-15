15 Июля 2022 08:27

Пытались вывезти еще 11 тонн сахара из Кыргызстана в Казахстан

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Из Кыргызстана в Казахстан пытались вывезти еще 11 тонн сахара. Об этом сообщили в управлении информации и коммуникаций Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».

Так, на КПП «Ак-Жол-автодорожный» прибыли две грузовые автомашины марки «Мерседес-Бенц» под управлением граждан КР «Т.У.у.» 1991 года рождения и «С.Н.» 1992 года рождения.

«Водители предъявили пограничному наряду сопроводительные документы, в которых было указано, что в машине находятся мучные изделия (китлап). Во время досмотра автомобилей пограничники обнаружили 11 тонн сахара, спрятанных за коробками китлапа», - сообщили в ведомстве.

Водители пытались незаконно вывезти сахар из Кыргызстана в Казахстан по подложным документам.

Пограничная служба ГКНБ КР отмечает, что решением кабинета министров КР введен временный запрет на вывоз (экспорт) сахара-песка и сахара-сырца тростникового с территории страны сроком на шесть месяцев.

После оформления соответствующих документов водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего рассмотрения.

Накануне сообщалось, что из Кыргызстана в Казахстан пытались вывезти 6 тонн сахара.









Фото: kabar.kg