Новости
Пыталась спуститься по трубе: смерть 23-летней костанайки прокомментировали в полиции
30 Ноября 2021 19:47
Поделиться:
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Смерть 23-летней жительницы Костаная, которая скончалась сегодня в результате падения с 5 этажа дома, прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе 16 лет тюрьмы получил наркопроизводитель в СКО МВД РК: 321 дело по поддельным паспортам вакцинации и ПЦР-справкам зарегистрировано с начала года
«Звонок на пульт «102» Управления полиции Костаная поступил около 05.20 часов 30 ноября. В ходе предварительного разбирательства установлено, что 23-летняя девушка пыталась спуститься с пятого этажа по водосточной трубе. Однако сорвалась и упала вниз. Скончалась до приезда скорой помощи»,- прокомментировали в департаменте.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Напомним, как сообщалось ранее, девушка погибла после падения с пятого этажа в в Костанае
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047