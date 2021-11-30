Пыталась спуститься по трубе: смерть 23-летней костанайки прокомментировали в полиции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Смерть 23-летней жительницы Костаная, которая скончалась сегодня в результате падения с 5 этажа дома, прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Звонок на пульт «102» Управления полиции Костаная поступил около 05.20 часов 30 ноября. В ходе предварительного разбирательства установлено, что 23-летняя девушка пыталась спуститься с пятого этажа по водосточной трубе. Однако сорвалась и упала вниз. Скончалась до приезда скорой помощи»,- прокомментировали в департаменте.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, как сообщалось ранее, девушка погибла после падения с пятого этажа в в Костанае