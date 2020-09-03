Пыталась спрыгнуть с моста – спасение 16-летней астанчанки попало на видео

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские спасли 16-летнюю девочку от суицида в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

2 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на мосту по улице Сарайшык ходит девушка и пытается совершить суицид. Операторы видеонаблюдения ЦОУ определили местонахождение несовершеннолетней на мосту.

«В течение пяти минут на место прибыли два экипажа автопатруля в составе сотрудников Полка патрульной полиции ДП Бауыржана Кайырбекова, Ержана Алпысбаева, Мади Касенова и Адилета Амантая. Обнаружив девушку, которая сидела за перилами моста и собиралась прыгнуть вниз, сотрудники попытались вступить с ней в диалог. Со слов капитана Бауыржана Кайырбекова, девочка на их уговоры не совершать отчаянный поступок не реагировала и находилась в состоянии стресса. Полицейские пытались поговорить с ней, но она стала кричать, чтобы к ней никто не подходил.

Счет шел на секунды и в этот момент быстрая реакция полицейского Адилета Амантая, который, несмотря на сопротивление, смог обхватить девочку, спасла ей жизнь. Подоспевшие полицейские вместе вытянули ее на безопасное место», - рассказали подробности спасения в полиции.





16-летнюю жительницу столицы, решившую свести счеты с жизнью, вместе с родителями доставили в управление полиции района Есиль для дальнейшего разбирательства. В настоящее время с подростком работают психологи.

Руководством столичного департамента полиции стражи порядка, проявившие себя на службе, будут поощрены.