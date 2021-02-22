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    17:30, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Пышный той пресекли полицейские Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Пышный той пресекли полицейские Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    «Незваными гостями» торжества стали полицейские, сотрудники акимата, санитарный врач и представители общественного альянса.
    Так, 20 февраля мобильной группой проведен рейд в селе Узынагаш по выявлению нарушений законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В ходе проводимого профилактического мероприятия участниками рейда выявлено сразу два административных правонарушения.
    «В первом случае в ресторане проводился той с участием более 200 человек. Во втором случае, кафе работало после 21 часа. По обоим нарушениям составлены административные протоколы по ст. 425 ч. 1 КоАП РК в отношении владельцев заведений, которые переданы в районную санитарно-эпидемиологическую станцию, для принятия соответствующих мер, – сообщил и.о. начальника ОМПС Жамбылского РОП Ерлан Калдыбайулы.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Алматинская область
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