Пылающие горы Китая собрали тысячи туристов

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе тысячи туристов стекались в живописные «Пылающие горы» Китая, чтобы стать свидетелями удивительного явления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN-travel.



Каждое лето любопытные туристы собираются в «Пылающих горах» на северной окраине Турфанской низменности в китайском регионе Синьцзян, чтобы полюбоваться их волнистыми склонами из коричнево-красного песчаника и почувствовать сверхзаряженный жар, исходящий от земли.

Вооружившись широкополыми шляпами и зонтиками для дополнительной защиты, туристы делали селфи с помощью 12-метрового термометра, который в режиме реального времени показывал температуру поверхности 80 градусов по Цельсию.

На этой неделе температура в Синьцзяне била все рекорды. Так в отдаленном поселке в Турфанской низменности была зарегистрирована максимальная температура 52,2°C, что побило национальный рекорд Китая в 50,3°C, который также был установлен в 2015 году.