Пыльные бури ожидаются в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сильная жара в Казахстане будет сопровождаться грозами и пыльными бурями в ряде регионов 4 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем в Акмолинской области на востоке ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Вероятность шторма 95-100%. Ранее кызылординцев предупредили об аномальной жаре 47 градусов.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза, град. 4-5 июня ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северный местами 15-20 м/с. В Петропавловске 4-5 июня ночью и утром ожидается туман. Ветер северный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Мангыстауской области на севере ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. Днем на юге сохранится сильная жара 38 градусов. Вероятность шторма 90-95%.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем местами 15-20 м/с. В Уральске днем 4 июня ожидаются гроза, ветер северо-восточный, восточный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Атырауской области местами ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 8 0-85 % .

В г. Нур-Султан 4 июня ожидается ветер северо-восточный во второй половине дня, порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 70-75 %.

После 4 июня синоптики обещают небольшое понижение температуры воздуха в северных, центральных и восточных регионах. Ранее казахстанцам рассказали о том, как правильно переносить летний зной .