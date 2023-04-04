Пыльные бури и туман прогнозируют на юге Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На юге, юго-востоке Казахстана 4 апреля ожидаются сильный ветер, пыльные бури и туманы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, большая часть территории Казахстана все еще будет находиться под влиянием отрога антициклона, с чем сохранится погода без осадков.

Лишь на юге, днем на юго-востоке страны с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, на юге будут сильные дожди с грозами. По республике на юго-востоке ожидается сильный ветер, на юге – пыльная буря, на западе, юго-востоке – туманы.

В горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь.

В Жетысуской области,ночью вЖамбылской области сохранится сильный ветер с порывами 30 м/с и более.

Ночью в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской областях сохраняются заморозки 1-6 градусов.

Напомним, в 7 регионах страны объявлено штормовое предупреждение.