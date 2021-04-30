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    03:00, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Пыльные бури и град ожидаются 30 апреля на юге Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 апреля на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Местами по республике ожидается дождь с грозой, лишь западная половина РК будет находиться под влиянием отрога антициклона с чем ожидается погода без осадков.

    Местами ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на юго-востоке град, на севере туман.

    В Туркестанской области утром и днем местами ожидается пыльная буря, усиление ветра местами 15-20, порывы 25 м/с. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, усиление ветра днем 15-20, порывы 23 м/с. В Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области днем – град. В Павлодарской области ночью местами ожидается туман.


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