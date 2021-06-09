Пыльные бури, град и дожди с грозами ожидаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По-прежнему южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранит свое влияние на погоду большей части Казахстана, ожидаются дожди с грозами, местами возможно выпадение града, шквалистый ветер, на юге - пыльная буря, на севере ночью и утром ожидается - туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Туркестанской, днем в Кызылординской областях местами ожидается пыльная буря, усилится ветер 15-23 м/с, в Туркестанской области шквалистый ветер, днем порывы 26 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается шквал, усилится ветер до 15-20, днем порывы до 25 м/с, днем местами возможен град.

В Карагандинской области местами ожидаются шквал, возможен град, днем усиление ветра до 15-20 м/с.

В Акмолинской, Алматинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, днем местами в Акмолинской, горных, предгорных районах Алматинской области возможен град.

В Жамбылской, Актюбинской, Павлодарской, днем в Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами возможен град. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами - туман.

Днем на большей части Жамбылской, местами в Алматинской областях ожидается сильная жара.

На большей части в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Карагандинской, местами в Алматинской, Костанайской, Акмолинской, в отдельных районах Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.