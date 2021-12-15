Новости
Пыльной бурей накрыло автодорогу в Мангистауской области
15 Декабря 2021 17:22
Поделиться:
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – О нулевой видимости из-за пыльной бури на участке «Шетпе – Жетыбай» автомобильной дороги «Бейнеу-Сай - Утес – Шетпе - Жетыбай – Актау» предупредили водителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Новости по темеСпуск лавин провели на участках автодорог в ВКО Туман и сильный ветер: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана Какая погода ожидает казахстанцев 16 декабря
«Уважаемые пользователи дорог, в связи с пыльной бурей на 686-690 километре участка «Шетпе – Жетыбай» автомобильной дороги «Бейнеу-Сай - Утес – Шетпе - Жетыбай – Актау» просим на время по возможности воздержаться от дальних поездок, если же выехали на дорогу просим быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения», - говорится в сообщении ведомства.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Туман и сильный ветер: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана
- Президент РК принял участие в торжественном собрании по случаю 30-летней годовщины Независимости Казахстана
- Димаш Кудайберген поздравил казахстанцев с Днем Независимости
- Новой пожарной техникой пополнили автопарк столичного ДЧС
- Строительство коммунального рынка и автовокзала начато в Актау
- Спуск лавин провели на участках автодорог в ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047