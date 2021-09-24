Пыльная буря, туман, заморозки - синоптики о погоде 24 сентября в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили в 10 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

24 сентября в Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, ночью на юге и в центре 15-20 м/с, днем на большей части области порывы 17-22 м/с. В Атырау 24 сентября - ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

24 сентября в центре, на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, в центре, на северо-востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Актау 24 сентября ожидается ветер юго-восточный, во второй половине дня порывы 15-18 м/с.

24 сентября в центре и западе Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 24 сентября ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с с пыльной бурей.

24 сентября в Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, на юге и западе области порывы 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 сентября в Актюбинской области - ветер восточный, юго-восточный, днем на юго- западе, северо-западе области порывы 15-20 м/с.

Днем 24 сентября в горных районах и на западе Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем 24 сентября ожидается восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

24 сентября ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

Ночью 24 сентября на большей части территории Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1-6 градусов. В Бескарагайском, Уржарском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

24 сентября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 24 сентября на северо-востоке, востоке Костанайской области ожидается туман.