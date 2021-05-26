Пыльная буря снова пронеслась над районами СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеостанции вновь зарегистрировали пыльную бурю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина рассказала нашему агентству, что пыльную бурю зафиксировали метеостанции в селе Благовещенке – видимость 500 метров, западный ветер со скоростью 15 метров в секунду, порывы достигали 22 метров в секунду; в селе Явленке – видимость 500 метров, усиление ветра до 12 метров в секунду, порывы – 19 метров в секунду; в селе Кишкенеколь – видимость одна тысяча метров, усиление ветра до 11 метров в секунду, порывы – 15 метров в секунду.

«Усиление ветра связано с выходом ложбины северо-западного циклона с системой холодных фронтов. Сейчас на этих станциях наблюдается пыльный поземок. То есть ослабление ветра, идут переносы пыли по дороге. Она не поднимается высоко и видимость не ухудшается», - пояснила Н. Левина.

Ослабление ветра ожидается к 28-му маю.

Напомним, пыльная буря пронеслась в регионе на прошлой неделе. Сильный ветер срывал кровлю зданий, оставил без электричества населенные пункты.