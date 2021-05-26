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    14:19, 26 Май 2021 | GMT +6

    Пыльная буря снова пронеслась над районами СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеостанции вновь зарегистрировали пыльную бурю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина рассказала нашему агентству, что пыльную бурю зафиксировали метеостанции в селе Благовещенке – видимость 500 метров, западный ветер со скоростью 15 метров в секунду, порывы достигали 22 метров в секунду; в селе Явленке – видимость 500 метров, усиление ветра до 12 метров в секунду, порывы – 19 метров в секунду; в селе Кишкенеколь – видимость одна тысяча метров, усиление ветра до 11 метров в секунду, порывы – 15 метров в секунду.

    «Усиление ветра связано с выходом ложбины северо-западного циклона с системой холодных фронтов. Сейчас на этих станциях наблюдается пыльный поземок. То есть ослабление ветра, идут переносы пыли по дороге. Она не поднимается высоко и видимость не ухудшается», - пояснила Н. Левина.

    Ослабление ветра ожидается к 28-му маю.

    Напомним, пыльная буря пронеслась в регионе на прошлой неделе. Сильный ветер срывал кровлю зданий, оставил без электричества населенные пункты.

    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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