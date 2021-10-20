Пыльная буря поднялась в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Плохая видимость из-за пыльной бури наблюдается на трассе Актау-Бейнеу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Местные водители сообщают, что сегодня произошло ухудшение видимости на автодороге Актау-Бейнеу из-за пыльной бури. Видимость на дороге, по словам водителей, составляет менее 10 метров. Департамент по чрезвычайным ситуациям ранее оповещал, что 20 октября в регионе ожидается угроза усиления ветра до 15-20 м/с. Также прогнозируется сильный дождь.







