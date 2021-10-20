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    16:11, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пыльная буря поднялась в Мангистау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Плохая видимость из-за пыльной бури наблюдается на трассе Актау-Бейнеу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Местные водители сообщают, что сегодня произошло ухудшение видимости на автодороге Актау-Бейнеу из-за пыльной бури. Видимость на дороге, по словам водителей, составляет менее 10 метров. Департамент по чрезвычайным ситуациям ранее оповещал, что 20 октября в регионе ожидается угроза усиления ветра до 15-20 м/с. Также прогнозируется сильный дождь.




    Теги:
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