Пыльная буря ожидается в Нур-Султане 26 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане днем 26 мая ожидается пыльная буря, ветер западный с переходом на северный порывы 15-20 м/с, передает МИА «Казинформ со ссылкой на РГП «Казгидромет».







