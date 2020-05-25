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Пыльная буря ожидается в Нур-Султане 26 мая

25 Мая 2020 15:49
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Пыльная буря ожидается в Нур-Султане 26 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане днем 26 мая ожидается пыльная буря, ветер западный с переходом на северный порывы 15-20 м/с, передает МИА «Казинформ со ссылкой на РГП «Казгидромет».




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Ключевые слова: Нур-Султан, Погода,
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