Пыльная буря ожидается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение на 6 марта объявлено в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Днем 6 марта в Атырауской области местами ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный, восточный местами 15-20 м/с. В Атырау: днем 6 марта пыльная буря , ветер юго-восточный, восточный порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 85-90%», - сообщает ведомство.