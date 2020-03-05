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Пыльная буря ожидается в Атырауской области

5 Марта 2020 16:13
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Пыльная буря ожидается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение на 6 марта объявлено в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Днем 6 марта в Атырауской области местами ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный, восточный местами 15-20 м/с. В Атырау: днем 6 марта пыльная буря , ветер юго-восточный, восточный порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 85-90%», - сообщает ведомство.


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Ключевые слова: Погода,
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