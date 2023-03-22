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    08:28, 22 Март 2023 | GMT +6

    Пыльная буря обрушилась на столицу Китая

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – На столицу Китая в среду обрушилась пыльная буря, объявлен «желтый» уровень погодной опасности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители Пекина с утра наблюдают серый занавес из пыли и затуманенные очертания зданий в городе. Загрязнение воздуха оценивается в большинстве районов городов и его пригородах как «тяжелым». Концентрация мелких твердых частиц РМ2.5 превысила 500 мкг/куб, что в разы превышает установленную в КНР норму.

    Метеорологи обещают, что к ночи ситуация улучшится, показатель постепенно продолжит понижаться.

    В связи с «опасным для здоровья населения» загрязнением воздуха, столичное управление по ЧС рекомендовало жителям Пекина отказаться от спортивных мероприятий на открытом воздухе.

    Детям, пожилым людям, а также гражданам с заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы рекомендовано не выходить на улицу и переждать непогоду дома.

    Из-за песчаной бури видимость в большинстве районов китайской столицы упала до 1000 метров.

    Начиная с 21 марта большой фронт песка и пыли затронул провинцию Ганьсу, Нинся-Хуэйский автономный район и центральную часть Внутренней Монголии КНР. Сейчас песчаная буря пришла на север Китая, в том числе обрушившись на Пекин, и продолжит свой путь к восточным приморским провинциям страны.


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