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Пыльная буря обрушилась на Атыраускую область

Автор:  
Виктор Сутягин
25 Апреля 2023, 15:24
Пыльная буря обрушилась на Атыраускую область Фото из открытых источников

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Атырау и часть районов области на фоне штормового ветра скорость 20-22 метра в секунду обрушилась пыльная буря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Причина пыльной бури, накрывшей к обеду областной центр и часть районов - штормовой ветер, поднявшийся в воздух мелкий песок и пыль. Видимость на городских дорогах и на загородных трассах ухудшилась.
В Атырауской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили об усилении ветра до 20-22 метров в секунду. В отдельных местах, в первую очередь в степи и на загородных дорогах порывы ветра могут превышать скорость в 22 метра в секунду.
Департамент полиции просит водителей быть предельно осторожными, отправляясь в путь за город, соблюдать максимальную дистанцию между автомобилями как в городе, так и на автотрассах. Осторожнее необходимо быть и в городе, где могут оборваться провода или отлететь часть кровли.


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