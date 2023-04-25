Пыльная буря обрушилась на Атыраускую область

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Атырау и часть районов области на фоне штормового ветра скорость 20-22 метра в секунду обрушилась пыльная буря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Причина пыльной бури, накрывшей к обеду областной центр и часть районов - штормовой ветер, поднявшийся в воздух мелкий песок и пыль. Видимость на городских дорогах и на загородных трассах ухудшилась.

В Атырауской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили об усилении ветра до 20-22 метров в секунду. В отдельных местах, в первую очередь в степи и на загородных дорогах порывы ветра могут превышать скорость в 22 метра в секунду.

Департамент полиции просит водителей быть предельно осторожными, отправляясь в путь за город, соблюдать максимальную дистанцию между автомобилями как в городе, так и на автотрассах. Осторожнее необходимо быть и в городе, где могут оборваться провода или отлететь часть кровли.