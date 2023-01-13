Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Пыльная буря накрыла Атыраускую область

13 Января 2023, 20:10
Пыльная буря накрыла Атыраускую область

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области поднялся сильный ветер скоростью не менее 14 метров в секунду, а местами и больше. Регион, где отсутствует снежный покров, накрыла пыльная буря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 января в Атырауской области осадков не ожидается. Ветер на юго-востоке области достигает сохранит скорость 9-14 м/сек., в западной и южной части области до 15-20 м/сек. Температура воздуха днём -4, -9 °C, ночью -11, -16 °C», – говорится в сообщении отдела прогноза погоды филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области,

В выходные дни в области сохранятся заморозки, а с середины января температура воздуха днем прогреется до 0, -5 °C, ночью -3, -8 °C, в северной части -11 °C.

Фото РСК


Новости по теме
Сильные морозы прогнозируют синоптики 16 января в Алматинской и Жетысуской областях
На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
Школьники Мангистауской области будут учиться дистанционно 16-17 января
Теги:
Читайте также
На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
Школьники Мангистауской области будут учиться дистанционно 16-17 января
Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
Из-за угрозы схода лавин закрыто движение на трассе в Восточно-Казахстанской области
Штормовое предупреждение синоптики объявили в двух областях Казахстана
Сильные морозы прогнозируют синоптики 16 января в Алматинской и Жетысуской областях
Сельский учитель создал исторический музей в Атырауской области
В Атырау 76 спортсменов вошли в национальные паралимпийскую и сурдлимпийскую сборные
Новости партнеров
Популярное
1 Суд выдворил россиянина из РК за двойное гражданство
2 Неблагоприятные метеоусловия 15 января прогнозируются в пяти городах Казахстана
3 Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла американка Р’Бонни Габриэл
4 Двое погибли и шестеро ранены в ДТП на трассе Семей-Усть-Каменогорск
5 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске

Лента новостей