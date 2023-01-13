Пыльная буря накрыла Атыраускую область

13 Января 2023, 20:10

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области поднялся сильный ветер скоростью не менее 14 метров в секунду, а местами и больше. Регион, где отсутствует снежный покров, накрыла пыльная буря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 января в Атырауской области осадков не ожидается. Ветер на юго-востоке области достигает сохранит скорость 9-14 м/сек., в западной и южной части области до 15-20 м/сек. Температура воздуха днём -4, -9 °C, ночью -11, -16 °C», – говорится в сообщении отдела прогноза погоды филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области,

В выходные дни в области сохранятся заморозки, а с середины января температура воздуха днем прогреется до 0, -5 °C, ночью -3, -8 °C, в северной части -11 °C.

Фото РСК