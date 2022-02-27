Пыльная буря накрыла Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пыльная буря накрыла Атырау. В регионе объявлено штормовое предупреждение, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Как пишет портал «Мой ГОРОД», с обеда в Атырау наблюдается пыльная буря. Из окна кажется, что в городе туман (так было несколько дней на прошлой неделе) , но стоит выйти на улицу, как накрывает слоем пыли.

К вечеру буря только усилилась, атырауские автомобилисты отмечают слабую видимость. Жители предпочитают оставаться дома.

«Вчера МЧС передал по Атырау штормовое предупреждение, - сказали в группе по связям с общественностью ДЧС Атырауской области. – Ветер 15-20 метров в секунду, с порывами».

В ДЧС отметили, что в воскресенье ожидается продолжение субботнего шторма.

Ранее Казгидромет сообщал, что 27 февраля на западе и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Атырау 27 февраля ночью ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.