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Пыльная буря наблюдается в Северо-Казахстанской области
6 Мая 2022 14:15

Пыльная буря наблюдается в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области сегодня непогода. Сильный ветер отмечается на всей территории региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В филиале РГП «Казгидромет» сообщили, что в двух районах области наблюдается пыльная буря. В селе Возвышенке района Магжана Жумабаева видимость 500 метров, ветер западный со скоростью 18 метров в секунду, порывы достигают 23 метров в секунду.

В селе Кишкенеколь Уалихановского района видимость ещё ниже - 200 метров, ветер юго-западный 16 метров в секунду, порывы - 21 метр в секунду.

Северо-западный ветер усиливается в Тайыншинском районе. Скорость уже достигла 16 метров в секунду, порывы - 28 метров в секунду.

В Петропавловске ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы достигают 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра синоптики сохраняют и на субботу, 7 мая.

Автор:
Корреспондент

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