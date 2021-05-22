Пыльная буря из Астрахани надвигается на Атыраускую область

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пыльная буря, принёсшая немало разрушений в Астрахани, пересекла границу и надвигается на Атыраускую область, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространяется видео. Водители, следующие по трассе Атырау - Астрахань, сообщают, что видимость составляет 50-100 метров. Большое облако пыли надвигается от границы Астраханской области, где стихия бушевала двумя сутками ранее. Буря уже достигла Курмангазинского и Исатайского районов Атырауской области.



Как ранее предупреждали синоптики, сегодня в Атырауской области прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с, пыльная буря, жара до 39 градусов.