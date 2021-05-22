РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:52, 22 Май 2021 | GMT +6

    Пыльная буря из Астрахани надвигается на Атыраускую область

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пыльная буря, принёсшая немало разрушений в Астрахани, пересекла границу и надвигается на Атыраускую область, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях распространяется видео. Водители, следующие по трассе Атырау - Астрахань, сообщают, что видимость составляет 50-100 метров. Большое облако пыли надвигается от границы Астраханской области, где стихия бушевала двумя сутками ранее. Буря уже достигла Курмангазинского и Исатайского районов Атырауской области.

    Как ранее предупреждали синоптики, сегодня в Атырауской области прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с, пыльная буря, жара до 39 градусов.


    Теги:
    Атырауская область Погода
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:12
    МАГАТЭ даст рекомендации по выбору района размещения АЭС в Казахстане
    Сегодня, 18:11
    27 стран могут облегчить визовый режим для казахстанцев
    Сегодня, 18:00
    Снятие отпечатков пальцев: не попадут ли персональные данные казахстанцев в третьи руки
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!