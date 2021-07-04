Пыльная буря и сильный ливень накрыли Жанаозен

ЖАНАОЗЕН.КАЗИНФОРМ - Необычное природное явление запечатлели жители Жанаозена сегодня, 3 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Сначала город накрыла пыльная буря, после чего прошел ливневый дождь.

Как сообщили в региональном филиале РГП «Казгидромет», около 16:00 скорость ветра с порывами усилилась до 20 м/с. Видимость ухудшилась ниже 1000 метров.

«Наблюдались атмосферные явления, такие как дым, мгла и пыль. Прошел ливневый дождь с грозой», - добавили синоптики.