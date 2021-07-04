РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:19, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Пыльная буря и сильный ливень накрыли Жанаозен

    None
    None
    ЖАНАОЗЕН.КАЗИНФОРМ - Необычное природное явление запечатлели жители Жанаозена сегодня, 3 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Сначала город накрыла пыльная буря, после чего прошел ливневый дождь.
    Как сообщили в региональном филиале РГП «Казгидромет», около 16:00 скорость ветра с порывами усилилась до 20 м/с. Видимость ухудшилась ниже 1000 метров.
    «Наблюдались атмосферные явления, такие как дым, мгла и пыль. Прошел ливневый дождь с грозой», - добавили синоптики.


    Теги:
    Погода Происшествия, ЧС Происшествия Мангистауская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций могут построить в Казахстане
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!