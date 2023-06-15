Пыльная буря и шквал накроют 15 июня Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием поля повышенного давления на большей части страны 15 июня сохраняется погода преимущественно без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

На юго-востоке, юге, северо-западе с прохождением фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, на юге – шквал. По республике сохраняется усиление ветра, в центре, днем на западе с пыльной бурей.

На большей части Мангыстауской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Улытауской, на юге Актюбинской, в пустынных районах Туркестанской областей ожидается сильная жара.

В Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, в области Жетісу, Мангыстауской, Северо-Казахстаской, на севере, в центре Алматинской, на юге Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке, юге Атырауской, на севере, западе Павлодарской, в центре, юге Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.