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    03:00, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Пыльная буря и шквал накроют 15 июня Казахстан

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием поля повышенного давления на большей части страны 15 июня сохраняется погода преимущественно без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    На юго-востоке, юге, северо-западе с прохождением фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, на юге – шквал. По республике сохраняется усиление ветра, в центре, днем на западе с пыльной бурей.

    На большей части Мангыстауской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Улытауской, на юге Актюбинской, в пустынных районах Туркестанской областей ожидается сильная жара.

    В Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, в области Жетісу, Мангыстауской, Северо-Казахстаской, на севере, в центре Алматинской, на юге Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке, юге Атырауской, на севере, западе Павлодарской, в центре, юге Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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