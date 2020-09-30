Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Пятый внеочередной съезд провела партия «Бірлік»

Автор:  
Акбота Кузекбай
30 Сентября 2020, 13:17
Пятый внеочередной съезд провела партия «Бірлік»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Бірлік» провела V внеочередной съезд в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В съезде в режиме видеоконференцсвязи приняли участие также представители партии из Алматы, Шымкента и всех регионов.

Как рассказал председатель партии Серик Султангали, в рамках съезда приняты предложения делегатов, а также членов партии из регионов.

«Наша партия никогда не ставила себе цель привлекать свое внимание голословными подходами к своей работе. В нашей работе никогда не было конъюнктуры, чтобы понравиться кому-то. Наша партия - партия конкретных дел. «Nur Otan» проводит внутренний праймериз, другие партии активизировались. Понятно, что время требует активности», - отметил председатель партии «Бірлік» Серик Султангали, выступая в ходе съезда.

Вместе с тем, глава партии прокомментировал и вопрос объединения с партией «Ауыл». Отметим, что ранее сообщалось об отклонении предложения по поводу объединения.

«Мы, как зрелая партия, уже чувствуем в себе силы и готовы участвовать во всех политических событиях. Но опять-таки принцип нашей партии - не давать голословных обещаний, не быть в глазах избирателей, в глазах народа многообещающими болтунами. Лучше мы с вами, образно говоря, в один аул водопровод проведем, но это будет конкретная работа. Маленькая, но это работа. Если мы с вами какой-то многодетной семье отвезем пару килограммов муки, конфет, какими-то деньгами поможем - это конкретное дело», - отметил С. Султангали.

В ходе съезда были внесены изменения в Устав партии.

«Устав общественного объединения политической партии «Бірлік» утвержден 3 февраля 2016 года. В целях обеспечения оперативного принятия решений органами партии и проведения в соответствие с действующим законодательством РК предлагается внести изменения и дополнения в Устав партии. Основными и существенными изменениями Устава являются следующие положения: в целях оперативного принятия решений дополнены полномочия председателя партии «Возможность принятия решения о приеме в партию новых членов»; дополнена компетенция съезда партии; Устав дополнен пунктом, позволяющим проводить заседание съезда партии в режиме видеконференции. В целях обеспечения оперативного принятия решений съезда партии и сокращения административных затрат предусматривается проведение съезда партии в режиме видеоконференцсвязи», - заявил секретарь партии Мурат Кожамкулов.

Вместе с тем, дополнены компетенция председателя партии, также порядок избрания нового председателя партии в случае досрочного прекращения своих полномочий по собственной инициативе.

«При подаче председателем партии заявления о досрочном прекращении своих полномочий, Политсоветом избирается исполнительный секретарь, основной задачей которого является обеспечение проведения выборов нового председателя партии», - добавил секретарь партии.


Астана   Политические партии  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной