Пятый тур женского Гран-при ФИДЕ: Бибисара Асаубаева на третьем месте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается первый этап женского Гран-при ФИДЕ. Пятый тур выдался непростым для любителей казахстанских шахмат. По его итогам Бибисара Асаубаева сыграла вничью с россиянкой Екатериной Лагно и остаётся на третьем месте - в её активе 3 очка из 5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Казахстанской федерации шахмат в Facebook.

А ведь начиналось всё очень даже неплохо. Бибисара Асаубаева получила в Ферзевом Гамбите перспективную позицию против Екатерины Лагно, а Жансая Абдумалик амбициозно разыграв Сицилианскую защиту чёрными получила шансы на атаку против китаянки Чжу Цзиньер.

Но в миттельшпиле соперница Бибисары нашла способ удачно разменять несколько лёгких фигур и перейти в позицию с разноцветными слонами. Асаубаева пыталась давить на изолированную пешку чёрных, но Лагно сумела защититься и перевести игру в примерно равный эндшпиль. Вскоре соперницы согласились на ничью вследствие неизбежных разменов ладей на открытой линии. Бибисара остаётся на третьем месте - в её активе 3 очка из 5.

Жансая тем временем сосредоточила свои силы на королевском фланге, захватив там пространство и начала создавать непосредственные угрозы белому королю. Но шахматистка из КНР ловко защищалась и вела свою контригру по центру. Абдумалик пожертвовала пешку - это было верным решением и она была близка к успеху - но надо было жертвовать и дальше, не считаясь с потерями коня и пешек. К сожалению, тут она промедлила, и одного мгновения хватило Чжу Цзиньер, чтобы установить контроль над позицией и отбить атаку тяжёлых фигур чёрных. Её центральная проходная рванула вперёд и принесла победу.

Положение участниц: Горячкина, Чжу Цзиньэр - по 4, Асаубаева, Кашлинская, Лагно - по 3, Костенюк 2,5, Абдумалик, Вагнер, Вайшали, Петц - по 2, Тань Чжунъи 1,5, Шувалова 1.

Как сообщалось ранее, в столице 17 сентября состоялась церемония открытия первого этапа женского Гран-при ФИДЕ. Международный турнир собрал 12 сильнейших шахматисток мира. Казахстан на правах организатора турнира «Women Grand Prix-2022» может выставить номинанта в качестве игрока. В этой серии этапа WGP честь Казахстана будет защищать Бибисара Асаубаева.

Согласно официальному регламенту турнира и международному рейтингу, лидер женской сборной РК по шахматам Жансая Абдумалик вошла в список участниц. По итогам турнира набравшие наибольшее количество очков в серии «WGP» получают право на участие в женском турнире претенденток ФИДЕ.

Фото: facebook.com/kazchesskz







