Пятый репатриационный рейс с гражданами РК вылетел из Катовице в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пятый репатриационный рейс с гражданами Казахстана вылетел из Катовице в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации РК.

«Пятый репатриационный рейс с гражданами Казахстана вылетел из Катовице в Алматы в 08:53 по времени Нур-Султана.

Ориентировочное время прибытия воздушного судна в аэропорт города Алматы в 15:15 часов.

На борту самолета 89 пассажиров», - сказано в сообщении.

Днём ранее данный борт доставил в Катовице первую партию гуманитарной помощи Украине от имени Правительства Республики Казахстан. Далее груз будет доставлен на территорию Украины автомобильным транспортом.

Напомним, 9 марта четвертый репатриационный рейс с гражданами Казахстана вылетел из Катовице.