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    09:12, 15 Март 2022 | GMT +6

    Пятый репатриационный рейс с гражданами РК вылетел из Катовице в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пятый репатриационный рейс с гражданами Казахстана вылетел из Катовице в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации РК.

    «Пятый репатриационный рейс с гражданами Казахстана вылетел из Катовице в Алматы в 08:53 по времени Нур-Султана.

    Ориентировочное время прибытия воздушного судна в аэропорт города Алматы в 15:15 часов.

    На борту самолета 89 пассажиров», - сказано в сообщении.

    Днём ранее данный борт доставил в Катовице первую партию гуманитарной помощи Украине от имени Правительства Республики Казахстан. Далее груз будет доставлен на территорию Украины автомобильным транспортом.

    Напомним, 9 марта четвертый репатриационный рейс с гражданами Казахстана вылетел из Катовице.

    Теги:
    Украина Польша Авиация Транспорт Астана Главная МИИР РК МИД РК Общество Алматы для mail.ru
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