Пятый международный фестиваль экспериментальных спектаклей «Балауса» стартовал в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе стартовал V международный театральный фестиваль экспериментальных спектаклей «Балауса». Для участия в нем прибыли коллективы восьми театров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам председателя жюри, заслуженного деятеля РК, директора Казахского национального театра драмы имени М. Ауэзова Еркина Жуасбека, через экспериментальные спектакли можно увидеть развитие театрального искусства.

«Эксперимент в театре – явление интересное. Это всегда лаборатория, обычно к ней обращаются режиссеры молодые. Исследуя язык постановки, мы можем прогнозировать направления развития этого вида искусства», - поделился Еркин Жуасбек.

На церемонии открытия были представлены все участники, а после состоялся конкурсный просмотр спектакля Базила Султангазы «Ұйқым келмейді», поставленного по пьесе Оралхана Бокея государственным академическим казахским музыкально-драматическим театром имени К. Куанышбаева.

Фестиваль завершится 25 апреля. Победители будут награждены по номинациям «Лучшая постановка», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучший актерский ансамбль», «Приз зрительских симпатий».