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Пятый матч плей-офф КХЛ «Барыс» — «Металлург» пройдет в Нур-Султане

9 Марта 2020 12:29
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Пятый матч плей-офф КХЛ «Барыс» — «Металлург» пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После двух матчей в Магнитогорске серия первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Барысом» и «Металлургом» возвращается в Казахстан. Пятый матч серии состоится на «Барыс Арене» в понедельник, передает Sports.kz.

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«Барыс» успешно провёл выездные встречи, одержав две победы. В субботу Эдди Паскуале отразил 39 бросков, оформив второй сухой матч в плей-офф. Свои первые голы в плей-офф забросили Антон Сагадеев и Дастин Бойд — 2:0. Этот результат позволил «Барысу» повести в серии — 3:1. Список травмированных игроков «Барыса» пуст.

«Металлург» после победы во втором выездном матче неудачно провёл два домашних. Команда Ильи Воробьёва забросила лишь одну шайбу за 120 минут, её автором стал Сергей Мозякин. В четвёртой встрече игроки «Магнитки» нанесли 39 бросков по воротам Эдди Паскуале, но так и не смогли пробить вратаря «Барыса». В свою очередь, Василий Кошечкин отразил 23 из 25 бросков по своим воротам. «Металлург» выиграл 2 из 4 матчей на «Барыс Арене» в текущем сезоне. Список травмированных игроков команды пуст.

Начало матча на «Барыс Арене» в 17:00 по времени столицы. Прямая трансляция на «Qazsport» и КХЛ-ТВ HD. Для болельщиков организованы автобусы на арену.



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Ключевые слова: Спорт,
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