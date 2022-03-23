Пятый котлоагрегат запустили на Петропавловской ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловской ТЭЦ-2 в 17:00 часов запустили пятый котлоагрегат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата Северо-Казахстанской области, на станции генерация электроэнергии повысилась со 105 МВт до 110 МВт. По тепловым сетям температура теплоносителя повышается, на 17:00 часов - до 58°С/40°С (подача/обратка) при плане 70°С/50°С.

После частичного обрушения дымовой трубы 20-го марта пять котлов пришлось вывести из эксплуатации. По словам акима области Кумара Аксакалова, до аварии в работе были четыре котла. После обрушения работали два, теплоснабжение Петропавловска ухудшилось. Более суток жители города провели в холодных квартирах. Глава региона обещал , что теплоснабжение восстановят в кратчайшие сроки.

Такое поручение дал Глава государства на следующий день после аварии на Петропавловской ТЭЦ-2. Председатель совета директоров АО «ЦАЭК» Александр Клебанов заявлял , что температурный режим вернут к нормальным показателям к утру 22-го марта.

Напомним, 20-го марта на Петропавловской ТЭЦ-2 частично обрушилась одна из трех дымовых труб постройки 1961-го года. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. Ранее в этот же день прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2.



