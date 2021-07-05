КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пятый класс пожарной опасности объявлен в районе Биржан сал Акмолинской области, где продолжается тушение двух пожаров с возгоранием сухой травы на общей площади около 1500 га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС региона, утром 4 июля в районе Биржан сал Акмолинской области близ села Жаналык произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 960 га.

«Пожар не ликвидирован. В тушении огня задействованы 55 человек и 8 единиц техники, в том числе 39 сотрудников и шесть единиц техники ДЧС, три работника и одна единица техники ГНПП «Бурабай», два работника и одна единица техники Пожарного поста села Ангал Батыр, 11 работников местных исполнительных органов», - сообщили в ведомстве.

Также возгорание произошло возле села Краснофлотское района Биржан Сал на предварительной площади 530 га. Пожар также не ликвидирован.

«Причина пожара устанавливается. Для тушения степного пожара привлечены силы Бурабайского и Буландинского районов. Из города Кокшетау отправлены дополнительные силы и средства в количестве двух автоцистерн, девяти человек, а также одна вахтовка с 35 пожарными», - добавили в ведомстве.

Напомним, что в Акмолинской области из-за высокой температуры воздуха сохраняется высокий уровень пожароопасности.