Пятый казахстанский боксер вышел в 1/4 финала чемпионата мира-2021
В 1/8 он встретился с Рохитом Мором, который представлял на турнире Индию. Казахстанец уверенно провел поединок, грамотно реализовав свои задачи и тактические установки.
Он наращивал преимущество с каждым раундом, не оставив никаких сомнений относительно победителя встречи - 4:1.
Таким образом, Серик Темиржанов стал пятым боксером из Казахстана, которому удалось выйти в четвертьфинал ЧМ-2021: ранее дальше также прошли Темиртас Жусупов (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Саматали Тольтаев (60 кг) и Асланбек Шымбергенов (71 кг).
Также сегодня на ринг выйдут Сакен Бибосынов (51 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Аблайхан Жусупов (67 кг), Нурканат Райыс (75 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).
На данный момент сборная Казахстана понесла три потери на чемпионате мира в Белграде: не сумели пройти дальше Бек Нурмаганбет (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Нурлан Сапарбай (+92 кг).