Пятый иск от лица 62 человек подан к авиакомпании Bek Air

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Комитетом по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции подан пятый иск к АО «Bek Air» в Турксибский районный суд г. Алматы. В пятом иске Комитет представляет интересы 62 человек, сумма иска - 3,5 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее суд удовлетворил первые четыре иска Комитета к АО «Bek Air» , а два иска уже вступили в законную силу.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» исполнительное производство должно быть закончено не более чем в двухмесячный срок со дня его возбуждения, за исключением исполнительных документов о периодических взысканиях, а также кроме случаев, когда законодательными актами установлены иные сроки исполнения.

В соответствии с требованиями законодательства исполнять судебные решения, уполномочены только судебные исполнители. Поэтому, потребители вправе обращаться к судебным исполнителям, которые обязаны принять своевременные меры по исполнению судебных решений. Для получения сведений о судебном исполнителе, которому передан исполнительный лист, потребителям необходимо обращаться в Палату частных судебных исполнителей г. Алматы.

Напомним, 27 декабря 2019 года под Алматы потерпел крушение пассажирский самолет компании Bek Air. С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.



