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Пятый день разыскивают школьницу в Уральске

15 Февраля 2023, 21:31
Пятый день разыскивают школьницу в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Школьница из Уральска 14-летняя Зарина Ныгметова ушла из дома 10 февраля, но еще так и не вернулась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, десятого февраля примерно в 20:00 Зарина Ныгметова ушла из дома (Тополинская, 1) в неизвестном направлении.

«Девочка учится в СОШ № 34. Рост 162-165 сантиметров. Худощавого телосложения, волосы прямые, до пояса, черного цвета. Была одета в куртку бежевого цвета, синие брюки, черные сапоги», - пояснили в ведомстве.

При ней был телефон марки Samsung с номером 8-747-445-32-17, пакет с курткой черного цвета и джинсовые брюки.

«Все, кто видел Зарину Ныгметову или знает ее местонахождение, просим сообщить по номеру 102», - просят полицейские.


Фото: ДП ЗКО


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