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Пятый день легализации иностранных авто: 3 652 казахстанца получили госномера

27 Января 2023, 19:29
Пятый день легализации иностранных авто: 3 652 казахстанца получили госномера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня пятый день легализации иностранных автомобилей. В настоящее время предварительно одобрено 24 438 заявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

3 652 автомобиля успешно легализовано.

Стоит отметить, ЦОНы работают до 22:00 часов. На местах специалисты консультируют обратившихся, проверяют документы по базам, рассматривают каждую заявку отдельно.

Напомним, 23 января в Казахстане стартовала легализация автомобилей с иностранными номерными знаками. Подробно с правилами легализации иностранных авто можно ознакомиться здесь. Кампания продлится до 1 июля 2023 года.

В своем Послании от 1 сентября 2022 года Глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


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