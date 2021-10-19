Пятую серию фильма «Штрихи к портрету. Откровение» покажут на телеканале «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пятую серию документального проекта «Штрихи к портрету. Откровение» покажут 21 октября в эфире телеканала «Хабар» в 21:30. Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай на своей странице в сети Twitter.

«21 октября в 21:30 в эфире телеканала «Хабар» состоится показ фильма «Штрихи к портрету. Откровение». Это пятая серия совместного документального проекта Айгуль Адиловой и Пресс-службы Елбасы, реализованного при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева», - написал Айдос Укибай.



