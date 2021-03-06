Пятничные молитвы разрешили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача Мангистауской разрешается посещение особо охраняемых территорий для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работа цирков разрешена с заполнением не более 30 % с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Деятельность библиотек, музеев разрешена при заполняемости не более 30 % от общей вместимости, но не более 30 % человек с соблюдением социального дистанцирования, шахматной рассадки, проведения проветривания помещений на перерывах, использования масок, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Работа кинотеатров разрешена с заполняемостью не более 30 % с соблюдением требований постановления.

Разрешается проведение пятничных молитв с соблюдением требований Постановления с обеспечением заполнения не более 30 % религиозных объектов ( мечети, церкви и так далее).

Поминки можно проводить с полнотой до 30 %, но не более 50 человек с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Бассейны заработают по предварительной записи в индивидуальном формате из расчета 5 кв. м зеркала воды на одного человека при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Детские кабинеты-центры, коррекции, детские и взрослые образовательные центры заработают при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

СПА-центры, салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, крытые и некрытые продовольственные и непродовольственные рынки разрешены при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.