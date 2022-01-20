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Пятничную коллективную молитву временно отменили в мечетях Мангистауской области

20 Января 2022 22:18
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Пятничную коллективную молитву временно отменили в мечетях Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с эпидемиологической ситуацией в Мангистауской области пятничные молитвы временно не будут проводиться в мечетях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Имамы Мангистау рекомендуют гражданам носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

«Просим с пониманием отнестись к принятым решениям как к мерам, предпринимаемым для здоровья всех нас. Люди, которые приходят для заключения брака, чтения Корана, не должны находиться в мечети дольше 15 минут и могут войти в мечеть с приложением «Ашык» и защитной маской. Кроме того, в связи с усилением карантина в настоящее время все мечети области будут закрыты по пятницам с 11:00 до 15:00», - сообщил представитель Духовного управления мусульман Казахстана по Мангистауской области, главный имам областной мечети Бекет ата Ануар Елжанов.

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Асылбека Шарова, все эти ограничительные меры принимаются в соответствии с постановлением главного санитарного врача региона.

«Согласно постановлению главного санитарного врача Мангистауской области, проведение всех мероприятий с участием людей запрещено. В частности, на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы и др.) запрещено проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.). В связи с этим, необходимо соблюдать карантинные меры и следить за тем, чтобы вспышка заболевания не прогрессировала», - сказал Асылбек Шаров.

Напомним, в Мангистауской области усилены карантинные меры.


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#Религия   #Здравоохранение   #Мангистауская область   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Аружан Саптарова

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