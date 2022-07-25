25 Июля 2022 11:50

Пятнадцатый президент Индии приняла присягу

НЬЮ-ДЕЛИ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Драупади Мурму в понедельник приняла присягу и официально стала 15-м президентом Индии. Церемония, которую в прямом эфире транслировали индийские телеканалы, прошла в центральном зале парламента страны в Нью-Дели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мне посчастливилось занять этот пост в год 75-летия независимости. Нам придется активизировать наши усилия, чтобы оправдать надежды, которые наши борцы за свободу возлагали на граждан независимой Индии», - сказала Мурму в первой речи в качестве президента после принятия присяги.

Мурму (родилась 20 июня 1958 года) – бывшая губернатор штата Джаркханд. Она – выходец из племени санталов (крупнейшего племени народа мунда) в восточном штате Одиша, которое относится к так называемым списочным, зарегистрированным племенам (исторически принадлежавшим к социальным низам и низким кастам). Мурму стала второй женщиной-президентом Индии (первой была Пратибха Патил, 2007-2012) и первым президентом – выходцем из так называемых списочных племен. Кроме того, она стала первым президентом Индии, родившимся в «свободной стране», то есть после получения этим государством независимости от британцев в 1947 году.

«Сила нашей демократии в том, что дочь бедной семьи, родившаяся в отдаленной племенной местности, может достичь самого высокого конституционного поста Индии. Для меня большая радость, что те, кто веками был лишен благ развития, бедняки, выходцы из племен видят во мне свое отражение», - отметила Мурму в своей речи.

Голосование по выборам президента прошло 18 июля. В нем приняли участие депутаты верхней (Раджья Сабха) и нижней (Лок Сабха) палат парламента страны, а также члены законодательных собраний (региональных парламентов) 28 штатов и двух союзных территорий (в Индии только две из восьми союзных территорий имеют законодательные собрания - Дели и Пудучерри) – всего около 4 тыс. 800 выборщиков. 21 июля прошел подсчет голосов, Мурму, представляющая Национально-демократический альянс во главе с правящей партией «Бхаратия джаната парти» (БДП, Индийская народная партия), получила более 64 % голосов, значительно обогнав представителя объединенной оппозиции Яшванта Синху.

Фото: © EPA-EFE/DIVYAKANT SOLANKI