Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Пятнадцати ветеранам ВОВ выплатят по 1 млн тенге в СКО
5 Мая 2022 11:43

Пятнадцати ветеранам ВОВ выплатят по 1 млн тенге в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В живых остались 15 ветеранов Великой Отечественной войны в Северо-Казахстанской области. Им в честь Дня Победы выплатят по 1 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного совета ветеранов, по 30 тыс. тенге получат вдовы и лица, приравненные к участникам ВОВ. Труженикам тыла в этом году выплатят по 30 и 15 тыс. тенге в зависимости от категории, к которой они относятся. Денежные средства начислят в течение мая.

В Северо-Казахстанской области остались в живых всего 15 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них двоим в этом году исполнится 100 лет.

Проживают в регионе 4 332 труженика тыла. В том числе 97 человек, которые за самоотверженную работу во время войны получили награды.

В День Победы во дворах домов ветеранов войны пройдут концерты. Праздничная программа 9 Мая начнется с возложения цветов и венков к памятникам и обелискам.


Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Изменения в Конституцию вносятся по решению казахстанцев – спикер Сената
Казахстанским ветеранам ко Дню Победы выплатят 5,4 млрд тенге
Казахстанцы могут повторно встать в очередь на землю
Ранее купившие землю граждане также могут рассчитывать на бесплатный земельный участок
Интернетом в Казахстане пользуются девять из десяти сельских домохозяйств
Аэропорт Петропавловска выставили на торги во второй раз
Смотр строя и песни провели в Акмолинской области в честь столетия Талгата Бегельдинова
Около 10 тыс. тонн удешевленного дизтоплива выделено для посевной в Актюбинской области
Популярное
Жителей восьми регионов Казахстана предупредили о шторме
Студент колледжа покончил с собой в СКО
Флешмоб в поддержку вакцинации прошел в Актау
Запасы продуктивной влаги в почве увеличились в СКО
Фламинго в Мангистауской области не были застрелены - глава Минэкологии
Шесть новых парков появятся в Алматы
Два борца представят Карагандинскую область на «Қазақстан Барысы»
Свыше 128 млн административных штрафов задолжали костанайцы
Суд оставил Кайрата Кудайбергена под арестом
Сильный пожар в Алматы - горят цистерны с ГСМ
Чемпионат Казахстана по художественной гимнастике стартовал в столице
Создать государственные банки в Казахстане предложил мажилисмен
Главу подразделения павлодарского филиала КТЖ осудили за поборы и хищение
Песни военных лет исполнили акмолинские полицейские во дворах Кокшетау
Архив