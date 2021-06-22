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    13:07, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Пятнадцать школ построят в Актюбинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие социальные объекты будут построены в Актюбинской области, рассказал глава региона Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК аким области Ондасын Уразалин сообщил о том, что до конца года в эксплуатацию сдадут 10 школ.

    «Для полного обеспечения населения медицинскими услугами в этом году планируется построить 8 объектов здравоохранения на сумму свыше 900 млн тенге. Чтобы решить проблему трехсменных и аварийных школ, ведется строительство 15 образовательных объектов на 4800 мест. До конца года планируем сдать в эксплуатацию десять из них. В результате решится проблема 5 трехсменных, одной аварийной, трех старых школ и шести школ с дефицитом мест», - отметил аким.

    По его словам, в регионе активно ведется строительство спортивных объектов.

    «В регионе продолжается строительство спортивных объектов. С начала года на использование сданы лыжероллерная трасса, парк Триатлон и две спортивно-оздоровительных комплексов. До конца года планируется запустить физкультурно-оздоровительный комплекс еще в трех районах», - сказал аким Актюбинской области.


    Теги:
    Образование Актюбинская область
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