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    10:55, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Пятнадцать казахстанцев заболели пневмонией за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего с 13 марта 2020 года в Казахстане зарегистрировано 88927 заболевших пневмонией с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    26 апреля в Казахстане зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 18 человек выздоровело.

    Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88927, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82719.

    Как ранее сообщалось, 15 случаев заболевания коронавирусом выявили в РК за сутки.


    Теги:
    Минздрав РК Коронавирус в РК Здравоохранение
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