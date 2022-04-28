Пятнадцать казахстанцев заболели пневмонией за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего с 13 марта 2020 года в Казахстане зарегистрировано 88927 заболевших пневмонией с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

26 апреля в Казахстане зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 18 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88927, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82719.

Как ранее сообщалось, 15 случаев заболевания коронавирусом выявили в РК за сутки.