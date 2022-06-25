25 Июня 2022 22:39

Пятнадцать детей заболели острой кишечной инфекцией в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала июня в Акмолинской области зарегистрировано 19 случаев острой кишечной инфекции. Среди заболевших 15 детей в возрасте до 14 лет. Об этом на прошедшем брифинге сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Серик Омарханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно мониторингу, с начала года в республике зарегистрировано 4452 случая острой кишечной инфекции, в том числе 175 случаев в Акмолинской области, из них 144 случая приходится на детей в возрасте до 14 лет.

«Из 175 случаев наибольшее количество заболевших насчитывается в Кокшетау - 99, Бурабайском районе – 30, Степногорске – 14. С начала июня зарегистрировано 19 случаев острой кишечной инфекции, из них в 15 случаях – дети до 14 лет: в Есильском районе - девять, Степногорске - четыре, Бурабайском - два и по одному случаю в Аккольском, Аршалынском, Жаркаинском, Ерейментауском районах», - проинформировал С. Омарханов.

На сегодняшний день в Акмолинской области зарегистрировано семь фактов пищевых отравлений с 23 пострадавшими. Так, в Бурабайском районе выявлены два случая с 12 постадавшими в возрасте до 14 лет в оздоровительных и спортивных учреждениях, в Кокшетау - один случай с тремя пострадавшими на объекте общественного питания, в Атбасарском и районе Биржан сал - по одному случаю с четырьмя пострадавшими в детских садах, Степногорске и Целиноградском районе – по одному случаю с двумя пострадавшими в организованных коллективах.

Серик Омарханов раз напомнил о мерах профилактики, необходимости соблюдения основных правил личной гигиены, употребления для питья кипяченой или бутилированной воды, выбора безопасных продуктов и обязательной проверки сроков их годности.