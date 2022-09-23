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Пятнадцать детей пострадали из-за распыленного газа в школе Павлодара

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Сентября 2022, 14:38
Пятнадцать детей пострадали из-за распыленного газа в школе Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из здания школы эвакуировали 672 ученика, 15 школьников госпитализировали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

23 сентября диспетчеру «101» поступило сообщение, что около 11:00 в СОШ №33 поселка Ленинский неизвестные распылили перцовый баллончик в коридоре второго этажа.

«Из здания школы эвакуировали 672 ученика, в детскую областную больницу госпитализировали 15 школьников. На месте находятся две кареты скорой помощи, сотрудники полиции и управление по чрезвычайным ситуациям Павлодара», – информировал заместитель начальника УЧС Павлодара Тлекжан Галямов.

Устанавливаются все обстоятельства ЧП.


Фото: pavlodarnews.kz

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