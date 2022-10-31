Пятнадцать человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
31 Октября 2022, 08:26
31 Октября 2022, 08:26
Пятнадцать человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодня лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 830 человек (–681+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находятся 77 пациентов, на амбулаторном уровне – 753 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 2 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,
• на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
Читайте также
Новости партнеров
Популярное