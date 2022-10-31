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Пятнадцать человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

31 Октября 2022, 08:26
Пятнадцать человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
31 Октября 2022, 08:26

Пятнадцать человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодня лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 830 человек (–681+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находятся 77 пациентов, на амбулаторном уровне – 753 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 2 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 1 пациент.


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