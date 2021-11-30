Пятитомник публицистики Сауытбека Абдрахманова презентовали в Нур-Султане

НУР.СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Презентация пятитомника публицистических произведений депутата Мажилиса, известного писателя и журналиста Сауытбека Абдрахманова состоялась в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Презентация состоялась в рамках международной научно-практической конференции «Интеграция культуры, образования, науки и современной медиакоммуникации», посвященной 70-летнему юбилею депутата Мажилиса, лауреата государственной премии в области литературы и искусства имени Абая, заслуженного деятеля Казахстана, видного писателя.

Пятитомник публицистических произведений Сауытбека Абдрахманова вышел под названием «Елдік ерлігі».

В презентации книг приняли участие государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, государственный деятель Мырзатай Жолдасбеков, государственный деятель Бактыкожа Измухамбетов, советник Президента РК Бауыржан Омаров, председатель АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали.

Государственный секретарь Крымбек Кушербаев в своем приветственном слове отметил вклад Сауытбека Абдрахманова в развитие страны.