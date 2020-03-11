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Пятиступенчатый контроль ремонта дорог вводят в Караганде

11 Марта 2020 10:44
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Пятиступенчатый контроль ремонта дорог вводят в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области продолжают улучшать дорожную инфраструктуру. В этом году увеличили объемы ремонта трасс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Тщательнее будут следить за качеством работ и используемых материалов. В областном центре к числу проверяющих подключатся специалисты Национального центра качества дорожных активов.

«Мы заключаем договор с РГП «Национальный центр качества дорожных активов». Контроль будет пятиступенчатый. Первой ступенью являются лаборатории, которые проверяют дорожно-строительные материалы на выходе из завода « , - сообщил Рустем Кожакапанов, заместитель руководителя отдела КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды.

По его словам, представители центра будут находиться на каждом объекте.

Рустем Кожакапанов также рассказал, что в городе 162 дорожных участка на гарантийном обслуживании. У некоторых гарантия закончится через 3-4 года. На протяжении всего этого срока возникающие дефекты устраняют подрядные организации за свой счёт.

В этом году в областном центре запланирован ремонт 13 участков автодорог протяжённостью 20 км. Наиболее масштабный проект - капитальный ремонт дороги по ул. К. Маркса - ул. Магнитогорская.


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Ключевые слова: Инфраструктурные проекты, Карагандинская область,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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