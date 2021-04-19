Пятиметровые ледяные торосы перекрыли республиканскую трассу в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сильный ветер поднял лед на озере и вынес его прямо на трассу в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ». Ситуацию прокомментировал директор Костанайского областного филиала АО «НК «Казавтожол» Андрей Горват.

Как понятно из видео, действие происходит на трассе в Сарыкольском районе. Факт подтвердили в «Казавтожол» и рассказали подробности произошедшего.

«Это на 713 километре трассы. Возле поселка Севастопольский. Мост там сделали в прошлом году. Течение воды под мостом там идет справа налево. Сильный ветер вчера дул слева направо, то есть против течения, он сорвал лед на озере Вишновое и погнал его на дорогу, – рассказал А. Горват. – В связи с этим, на дороге образовались ледяные торосы высотой до 5 метров и длиной 500 метров».

К устранению ледяных торосов специалисты «Казавтожол» и местные органы приступили сразу, работы велись всю ночь.

«Сейчас уже открыто движение для легковых автомобилей. Через два часа будет открыто движение и для грузовых», – подытожил А. Горват.