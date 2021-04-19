РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:28, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Пятиметровые ледяные торосы перекрыли республиканскую трассу в Костанайской области

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сильный ветер поднял лед на озере и вынес его прямо на трассу в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ». Ситуацию прокомментировал директор Костанайского областного филиала АО «НК «Казавтожол» Андрей Горват.

    Как понятно из видео, действие происходит на трассе в Сарыкольском районе. Факт подтвердили в «Казавтожол» и рассказали подробности произошедшего.

    «Это на 713 километре трассы. Возле поселка Севастопольский. Мост там сделали в прошлом году. Течение воды под мостом там идет справа налево. Сильный ветер вчера дул слева направо, то есть против течения, он сорвал лед на озере Вишновое и погнал его на дорогу, – рассказал А. Горват. – В связи с этим, на дороге образовались ледяные торосы высотой до 5 метров и длиной 500 метров».

    К устранению ледяных торосов специалисты «Казавтожол» и местные органы приступили сразу, работы велись всю ночь.

    «Сейчас уже открыто движение для легковых автомобилей. Через два часа будет открыто движение и для грузовых», – подытожил А. Горват.


    Теги:
    Регионы Казахстана Костанайская область Экология
    Сейчас читают
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!