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    19:33, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Пятимесячный ребенок скончался в ДТП в Актюбинской области

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    Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вблизи поселка Сагашили в Актюбинской области произошло ДТП со смертельным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    11 сентября в 07:00 на 127 км автодороги Актобе-Астрахань 28-летний водитель автомашины Кia Ceed, несправившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне авто находилась семья водителя. Пятимесячный ребенок скончался на месте ДТП, а супруга и 2-летний сын доставлены в больницу.


    Теги:
    Актюбинская область Видео ДТП Правоохранительные органы
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