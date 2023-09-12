Пятимесячный ребенок скончался в ДТП в Актюбинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вблизи поселка Сагашили в Актюбинской области произошло ДТП со смертельным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

11 сентября в 07:00 на 127 км автодороги Актобе-Астрахань 28-летний водитель автомашины Кia Ceed, несправившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне авто находилась семья водителя. Пятимесячный ребенок скончался на месте ДТП, а супруга и 2-летний сын доставлены в больницу.