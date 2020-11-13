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Пятимесячный ребенок оказался в доме малютки из-за пьянства родителей в СКО

13 Ноября 2020 12:09
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Пятимесячный ребенок оказался в доме малютки из-за пьянства родителей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ювенальные полицейские проводят рейды в период осенних каникул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, рейды проводят по местам скопления молодежи, под особым контролем – съемные квартиры и дома. Во время одного из рейдов пресекли попытку восьмиклассника и двух шестиклассников употребить спиртное. С подростками и их родителями провели профилактическую беседу.

«11 ноября Комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела собранные ювенальными полицейскими материалы в отношении 35-летней женщины и её 29-летнего сожителя. Имея 5-месячного ребёнка, оба не работают, злоупотребляют спиртным. Проживали у родственников мужчины, пока их не попросили съехать из-за пьяных дебошей. Одну из ночей они с ребёнком провели в салоне брошенной автомашины. Малыша доставили в детскую областную больницу, после обследования его направили в Дом малютки. Родители пообещали отказаться от спиртного, трудоустроиться, решить вопрос с жильём. В случае неисполнения будет рассматриваться вопрос о лишении родительских прав», - рассказала начальник отделения ювенальной полиции Эльмира Абушева.


За один день полицейские проверили 17 семей, составили четыре административных протокола, из них три — в отношении родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих несовершеннолетних детей. В одном случае родители допустили ночную прогулку подростка. На профилактические учёты поставили две неблагополучные семьи и двух несовершеннолетних.



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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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