Пятимесячный малыш скончался от отравления в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте от отравления скончался пятимесячный ребенок. Об этом сообщили в городской прокуратуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отмечается в информации, с ноября прошлого года в Шымкенте зафиксированы два случая отравления детей со смертельным исходом.
«3 ноября 2019 года с признаками отравления была госпитализирована семья. К сожалению, погибли двое несовершеннолетних детей. 13 февраля 2020 года с признаками отравления были госпитализированы пять детей, погиб пятимесячный малыш», - говорится в сообщении.
Эти факты зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований.
«На сегодня по указанию прокуратуры города уголовные дела соединены в одно производство и осуществляется досудебное расследование по статье 304 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казаxстан. По делу назначен процессуальный прокурор. Ход расследования находится на контроле у прокурора города», - добавили в прокуратуре.
В этой связи, в ведомстве напомнили о наказаниях за нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов: «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей (МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок;
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового».
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